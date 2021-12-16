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«Миннесота» в гостях победила «Денвер», у Эдвардс 38 очков

07:20
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«Миннесота» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победила «Денвер» со счетом 124:107.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тимбервулвз» Энтони Эдвардс, набравший 38 очков.

Денвер занимает восьмое место в таблице Западной конференции. Миннесота — на девятой строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Миннесота» — 107:124 (32:40, 29:35, 27:33, 19:16)

16 декабря. Денвер. «Ball Arena».

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Роман Шишов все материалы автора
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