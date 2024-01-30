Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:29

Главный тренер «Атланты» Снайдер просит руководство клуба не обменивать Мюррэя

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Атланты» Куин Снайдер хочет сохранить разыгрывающего Деджонте Мюррэя, сообщает инсайдер Марк Стейн.

По информации источника, специалист уже попросил об этом руководство «Хокс».

«Мюррэй не только хорошо играет на фоне слухов о его обмене, но и имеет приемлемый по сегодняшним меркам контракт», — сообщает Стейн на своем сайте.

В этом сезоне 27-летний Мюррэй должен заработать 18,2 миллиона долларов. За 34 минуты он в среднем набирает 21,4 очка, 5 подборов и 5,1 передачи.

НБА
БК Атланта Хокс
0
Читайте также
Бывший россиянин принес Румынии медаль чемпионата Европы
Медведева обвиняют в нечестной игре в финале Australian Open
Не менее 20 палестинцев в Газе погибли в результате авиаудара Израиля
В Совбезе РФ назвали безрезультатными попытки Запада сломить Россию
Президент Венесуэлы Мадуро анонсировал свой визит в Санкт-Петербург
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на купянском направлении
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

45 очков Дончича помогли «Далласу» выиграть у «Орландо»

«Денвер» дома победил «Милуоки», Йокич сделал трипл-дабл

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости