Главный тренер «Атланты» Снайдер просит руководство клуба не обменивать Мюррэя

Главный тренер «Атланты» Куин Снайдер хочет сохранить разыгрывающего Деджонте Мюррэя, сообщает инсайдер Марк Стейн.

По информации источника, специалист уже попросил об этом руководство «Хокс».

«Мюррэй не только хорошо играет на фоне слухов о его обмене, но и имеет приемлемый по сегодняшним меркам контракт», — сообщает Стейн на своем сайте.

В этом сезоне 27-летний Мюррэй должен заработать 18,2 миллиона долларов. За 34 минуты он в среднем набирает 21,4 очка, 5 подборов и 5,1 передачи.