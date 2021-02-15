«Денвер» переиграл «Лейкерс», «Клипперс» выиграли у «Кливленда»
08:45
«Денвер» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (122:105). В других встречах «Сакраменто» проиграл «Мефису» (110:124), «Клипперс» обыграл «Кливленд» (128:111).
НБА
Регулярный чемпионат
«Сакраменто» — «Мемфис» — 110:124 (22:30, 24:32, 33:37, 31:25)
С: Фокс (23), Халибертон (22), Джозеф (16).
М: Валанчюнас (25 + 13 подборов), Брукс (22), Андерсон (17).
«ЛА Клипперс» — «Кливленд» — 128:111 (32:24, 38:34, 36:30, 22:23)
ЛА К: Уильямс (30 + 10 передач), Моррис (23), Ибака (21).
К: Секстон (22), Гарлэнд (20), Осман (20).
«Денвер» — «ЛА Лейкерс» — 122:105 (33:33, 40:28, 30:24, 19:20)
Д: Мюррей (25), Йокич (23 + 16 подборов + 10 передач), Ннаджи (16).
Л: Джеймс (22 + 10 подборов), Кузма (19), Дэвис (15).
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