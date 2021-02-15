«Денвер» переиграл «Лейкерс», «Клипперс» выиграли у «Кливленда»

«Денвер» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА (122:105). В других встречах «Сакраменто» проиграл «Мефису» (110:124), «Клипперс» обыграл «Кливленд» (128:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Мемфис» — 110:124 (22:30, 24:32, 33:37, 31:25)

С: Фокс (23), Халибертон (22), Джозеф (16).

М: Валанчюнас (25 + 13 подборов), Брукс (22), Андерсон (17).

«ЛА Клипперс» — «Кливленд» — 128:111 (32:24, 38:34, 36:30, 22:23)

ЛА К: Уильямс (30 + 10 передач), Моррис (23), Ибака (21).

К: Секстон (22), Гарлэнд (20), Осман (20).

«Денвер» — «ЛА Лейкерс» — 122:105 (33:33, 40:28, 30:24, 19:20)

Д: Мюррей (25), Йокич (23 + 16 подборов + 10 передач), Ннаджи (16).

Л: Джеймс (22 + 10 подборов), Кузма (19), Дэвис (15).