«Финикс» обыграл «Орландо» и продлил победную серию
07:08
«Финикс» переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (109:90). «Санс» одержали шестую победу кряду.
«Финикс» идет на 4-й строчке в Западной конференции. «Орландо» занимает 13-е место в Восточной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Орландо» — 109:90 (28:16, 24:19, 32:25, 25:30)
Ф: Букер (27), Бриджес (21), Пол (12).
О: Росс (23), Бэйкон (19), Вучевич (14 + 10 подборов).
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