«Финикс» обыграл «Орландо» и продлил победную серию

«Финикс» переиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА (109:90). «Санс» одержали шестую победу кряду.

«Финикс» идет на 4-й строчке в Западной конференции. «Орландо» занимает 13-е место в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Орландо» — 109:90 (28:16, 24:19, 32:25, 25:30)

Ф: Букер (27), Бриджес (21), Пол (12).

О: Росс (23), Бэйкон (19), Вучевич (14 + 10 подборов).