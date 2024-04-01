«Денвер» разгромил «Кливленд», Йокич оформил редкий трипл-дабл

«Денвер» дома разгромил «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:101.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Никола Йокич — 26 очков, 18 подборов и 16 передач.

Серб в шестой раз за карьеру сделал трипл-дабл с 25 очками, 15 подборами и 15 передачами. Он лидирует в истории НБА по этому показателю. Второе место — у Луки Дончича («Даллас»), который провел три таких матча.

«Наггетс» одержали 52-ю победу в 75 матчах и занимают третье место в таблице Западной конференции. «Кавальерс» на 4-й строчке «Востока» — 45 побед и 30 поражений.

НБА. Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Кливленд» — 130:101 (30:26, 35:30, 36:21, 29:24)

Д: Йокич (26+18+16), Колдуэлл-Поуп (22), Джексон (19)

К: Мобли (23), Аллен (19), Лаверт (15)

31 марта. Денвер. «Ball Arena».