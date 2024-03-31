«Милуоки» победил «Атланту», Адетокунбо сделал дабл-дабл
«Милуоки» на выезде обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:113.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Богдан Богданович, набравший 38 очков.
Форвард гостей Яннис Адетокунбо сделал дабл-дабл: у грека 36 очков и 16 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Атланта» — «Милуоки» — 113:122 (28:33, 17:26, 29:30, 39:33)
А: Богданович (38 + 10 подборов), Маррей (20 + 12 передач), Хантер (13)
М: Адетокунбо (36 + 16 подборов), Миддлтон (21), Беверли (18)
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