«Денвер» обыграл «Голден Найтс», Йокич оформил дабл-дабл

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Голден Найтс» со счетом 120:114.

Самым результативным на паркете стал защитник «Наггетс» Джамал Мюррей, набравший 28 очков. У центрового Николы Йокича 26 очков и 14 подборов.

После этого матча «Денвер» с 22 победами занимает второе место в Западной конференции, «Голден Найтс» с 15 победами — на десятой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Голден Стэйт» — 120:114 (29:26, 24:28, 39:35, 28:25)

25 декабря. Денвер. «Ball Arena».