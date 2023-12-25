«Нью-Йорк» победил «Милуоки», Брансон набрал 38 очков
«Нью-Йорк» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:122.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Джален Брансон, набравший 38 очков.
«Нью-Йорк» прервал серию «Милуоки» из семи побед подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 129:122 (36:27, 26:24, 36:36, 31:35)
Н: Брансон (38), Рэндл (24), Барретт (21)
М: Адетокунбо (32 + 13 подборов), Лиллард (32), Миддлтон (24)
25 декабря. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».
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