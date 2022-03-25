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Сегодня, 06:29

«Денвер» проиграл «Финиксу». Букер набрал 49 очков

«Денвер» проиграл «Финиксу»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» на своем паркете проиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА. «Санс» одержал седьмую победу подряд.

Атакующий защитник «Санс» Девин Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 49 очков и сделав 10 результативных передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Финикс» — 130:140 (31:31, 37:35, 38:38, 24:36)

Д: Йокич (28), Хайлэнд (23), Гордон (21), Бартон (17), Моррис (15).

Ф: Букер (49 + 10 передач), Бриджес (22), Пол (17 + 13 передач), Эйтон (16 + 7 подборов).

БК Денвер Наггетс
БК Финикс Санс
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