«Денвер» проиграл «Финиксу». Букер набрал 49 очков
«Денвер» проиграл «Финиксу»
«Денвер» на своем паркете проиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА. «Санс» одержал седьмую победу подряд.
Атакующий защитник «Санс» Девин Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 49 очков и сделав 10 результативных передач.
НБА
Регулярный чемпионат
«Денвер» — «Финикс» — 130:140 (31:31, 37:35, 38:38, 24:36)
Д: Йокич (28), Хайлэнд (23), Гордон (21), Бартон (17), Моррис (15).
Ф: Букер (49 + 10 передач), Бриджес (22), Пол (17 + 13 передач), Эйтон (16 + 7 подборов).
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