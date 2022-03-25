Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 17:55

«Портленд» подписал второй 10-дневный контракт с Крисом Данном

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Разыгрывающий защитник Крис Данн подписал второй 10-дневный контракт с «Портлендом», сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Первое соглашение было подписано 15 марта. За десять дней 28-летний защитник провел за «Блэйзерс» 6 матчей, набирая в среднем 7,3 очка, 5,2 передачи, 3 подбора и 2 перехвата.

В прошлом сезоне Данн выступал за «Атланту», сыграв 4 матча в регулярном чемпионате НБА. Он набирал в среднем по 1,3 очка и 1,5 подбора.

Источник: https://twitter.com/wojespn/status/1507159216737464325
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Денвер» проиграл «Финиксу». Букер набрал 49 очков
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости