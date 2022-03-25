«Портленд» подписал второй 10-дневный контракт с Крисом Данном

Разыгрывающий защитник Крис Данн подписал второй 10-дневный контракт с «Портлендом», сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Первое соглашение было подписано 15 марта. За десять дней 28-летний защитник провел за «Блэйзерс» 6 матчей, набирая в среднем 7,3 очка, 5,2 передачи, 3 подбора и 2 перехвата.

В прошлом сезоне Данн выступал за «Атланту», сыграв 4 матча в регулярном чемпионате НБА. Он набирал в среднем по 1,3 очка и 1,5 подбора.