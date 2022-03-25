«Милуоки» обыграл «Вашингтон», «Мемфис» переиграл «Индиану»

«Милуоки» переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:102. В других встречах «Мемфис» обыграл «Индиану» (133:103), «Нью-Орлеан» выиграл у «Чикаго» (126:109).

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«Мемфис» — «Индиана» — 133:103 (44:23, 30:25, 33:23, 26:32)

М: Бэйн (30), Джарен Джексон (20), Мелтон (19), Кончар (18).

И: Стивенсон (25), Тэйлор (17), Битадзе (14), Бриссетт (13).

«Милуоки» — «Вашингтон» — 114:102 (32:13, 28:29, 32:24, 22:36)

М: Холидэй (24 + 10 передач), Аллен (21), Коннотон (16).

В: Смит (17), Колдуэлл-Поуп (16), Порзингис (16).

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 126:109 (31:39, 32:23, 23:23, 40:24)

Н: Грэм (30), Макколлум (25), Валанчюнас (16 + 19 подборов), Альварадо (15).

Ч: Лавин (39), Уайт (23), Вучевич (16), Карузо (11).