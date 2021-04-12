«Бостон» на выезде обыграл «Денвер», у Тэйтума дабл-дабл
00:32
«Бостон» в матче регулярного сезона НБА 11 апреля обыграл «Денвер» (105:87).
Дабл-даблом у «Селтикс» отличился легкий форвард Джейсон Тэйтум, набравший 28 очков и сделавший 10 подборов.
После этой победы «Бостон» занимает пятое место в Восточной конференции, «Денвер» — четвертый на «Западе».
НБА. Регулярный сезон
«Денвер» — «Бостон» — 87:105 (27:16, 24:29, 28:29, 8:31)
11 апреля.
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю