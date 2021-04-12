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«Бостон» на выезде обыграл «Денвер», у Тэйтума дабл-дабл

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«Бостон» в матче регулярного сезона НБА 11 апреля обыграл «Денвер» (105:87).

Дабл-даблом у «Селтикс» отличился легкий форвард Джейсон Тэйтум, набравший 28 очков и сделавший 10 подборов.

После этой победы «Бостон» занимает пятое место в Восточной конференции, «Денвер» — четвертый на «Западе».

НБА. Регулярный сезон

«Денвер» — «Бостон» — 87:105 (27:16, 24:29, 28:29, 8:31)

11 апреля.

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