23 очка Богдановича помогли «Атланте» победить «Шарлотт»

«Атланта» победила «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хокс» Богдан Богданович, который набрал 32 очка.

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Регулярный сезон

«Шарлотт» — «Атланта» — 101:105 (20:33, 25:19, 32:23, 24:30)

11 апреля.