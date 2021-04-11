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23 очка Богдановича помогли «Атланте» победить «Шарлотт»

22:27
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«Атланта» победила «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хокс» Богдан Богданович, который набрал 32 очка.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Шарлотт» — «Атланта» — 101:105 (20:33, 25:19, 32:23, 24:30)

11 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/

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