23 очка Богдановича помогли «Атланте» победить «Шарлотт»
22:27
«Атланта» победила «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 105:101. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хокс» Богдан Богданович, который набрал 32 очка.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Шарлотт» — «Атланта» — 101:105 (20:33, 25:19, 32:23, 24:30)
11 апреля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/
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