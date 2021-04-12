НБА, регулярный чемпионат: результаты и расписание матчей 12 апреля

В ночь с 11 на 12 апреля состоятся 8 матчей регулярного чемпионата НБА.

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Нью-Орлеан» — 109:116 (39:29, 29:33, 26:28, 15:26)

«Орландо» — «Милуоки» — 87:124 (19:32, 19:25, 29:28, 20:39)

«Нью-Йорк» — «Торонто» — 102:96 (27:16, 29:26, 22:34, 24:20)

«Даллас» — «Сан-Антонио» — 117:119 (26:26, 30:25, 33:37, 28:31)

«Мемфис» — «Индиана» — 125:132 (31:45, 32:29, 34:32, 28:26)

«Миннесота» — «Чикаго» — 121:117 (29:26, 37:29, 25:32, 30:30)

«ЛА Клипперс» — «Детройт» (5:00)

«Портленд» — «Майами» (5:00)

12 апреля.