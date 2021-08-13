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Николя Батюм продлил контракт с «Клипперс»

20:26
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Форвард Николя Батюм продолжит выступать за «Клипперс», сообщает сайт клуба. Стороны заключили соглашение на два года.

32-летний француз пришел в «Клипперс» в прошлом году, проведя до этого пять сезонов за «Шарлотт». В минувшем сезоне он набирал 8,1 очка, 4,7 подбора, 2,2 передачи и 1,0 перехвата.

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Иван Шитик все материалы автора

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