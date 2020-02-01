Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Дэмиан Лиллард: «Мы не чувствуем себя победителями матча с «Лейкерс»

15:47
Теги:

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард рассказал, что команда не может насладиться радостью после победы над «Лейкерс» из-за недавних трагических событий.

Калифорнийский клуб провел первый матч после гибели Коби Брайанта. 26 января 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек, включая пилота, погибли при крушении вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

— Мы не чувствуем себя победителями матча с «Лейкерс» с учетом обстоятельств. У нас останутся лишь грустные воспоминания от этого вечера. Это очень тяжело, — цитирует Лилларда TalkBasket.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир