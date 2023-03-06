Дарвин Хэм похвалил Энтони Дэвиса после матча «Лейкерс» с «Голден Стэйт»

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после победного матча над «Голден Стэйт» (113:105) отметил игру форварда команды Энтони Дэвиса. В активе спортсмена 39 очков.

«Энтони сейчас в полном порядке. Он не желает успокаиваться и все время находится в атакующем режиме. Он играет без боли и с отличным ритмом», — цитирует Хэм ESPN.

«Лейкерс» одержали 30 побед в 64 матчах и отстают на одну строчку от зоны квалификации к плей-офф.