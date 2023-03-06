Полиция расследует инцидент с игроком НБА Морантом, показавшим пистолет на стриме

Полиция штата Колорадо (США) расследует инцидент с разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морантом, который во время одного из своих стримов в соцсетях показал на камеру пистолет.

«Инцидент произошел в баре в Глендейле (штат Колорадо). Мы расследуем данную ситуацию», — цитирует TMZ представителя пресс-службы полиции Глендейла.

Ранее 23-летнего американца отстранили как минимум на два матча НБА. Лига начала расследование ситуации.

В сезоне-2022/23 Морант принял участие в 53 матчах «Мемфиса», набирая в среднем 27,1 очка, а также делая 8,2 передачи и 6,0 подбора за игру.