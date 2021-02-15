«Даллас» проиграл «Портленду», Дончич набрал 44 очка

«Даллас» потерпел поражение от «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА (118:121). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 44 очка.

В другой встрече «Оклахома» выиграла у «Милуоки» (114:109). Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл — 24 очка, 17 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Оклахома» — «Милуоки» — 114:109 (24:24, 28:17, 29:40, 33:28)

О: Джексон (22), Хорфорд (20), Дорт (19).

М: Адетокунбо (24 + 17 подборов + 10 передач), Миддлтон (23), Портис (21).

? Valentine's night W in OKC. pic.twitter.com/XejrynWQiB — OKC THUNDER (@okcthunder) February 15, 2021

«Даллас» — «Портленд» — 118:121 (25:34, 36:24, 30:45, 27:18)

Д: Дончич (44), Порзингис (18), Финни-Смит (14).

П: Лиллард (34 + 11 передач), Трент (17), Энтони (15).