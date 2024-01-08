«Даллас» победил «Миннесоту» в НБА

«Даллас» дома одержал победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:108.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, в активе которого 36 очков. Лучшим у «Далласа» был Кайри Ирвинг, набравший 35 очков.

«Миннесота» после 35 матчей продолжает лидировать в Западной конференции НБА. «Даллас» после 37 игр идет седьмым на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Миннесота» — 115:108 (30:29, 30:27, 31:26, 24:26)

8 января. Даллас. «American Airlines Center».

«Орландо» — «Атланта» — 117:110 ОТ (32:28, 19:32, 34:18, 20:27, 12:5)

8 января. Орландо. «Amway Center».

«Сакраменто» — «Нью-Орлеан» — 100:133 (21:33, 26:39, 14:31, 39:30)

8 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».