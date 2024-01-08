37 очков Мюррея помогли «Денверу» обыграть «Детройт»

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«Денвер» дома одержал победу над «Детройтом» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джамал Мюррей, набравший 37 очков. Лучшим у гостей был центровой Джейлен Дюррей (20 очков).

«Денвер» после 38 матчей занимает второе место в Западной конференции НБА. «Детройт» после 36 игр замыкает таблицу «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Детройт» — 131:114 (31:29, 34:28, 43:28, 23:29)

8 января. Денвер. «Ball Arena».

«Финикс» — «Мемфис» — 115:121 (32:26, 31:32, 34:28, 18:35)

8 января. Финикс. «Footprint Center».

«Голден Стэйт» — «Торонто» — 118:133 (28:36, 21:40, 38:25, 31:32)

8 января. Сан-Франциско. «Chase Center».