«Миннесота» победила «Даллас», Дончич и Ирвинг набрали в сумме 69 очков

«Миннесота» в гостях обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:121.

В составе «Тимбервулвз» больше всех набрал Энтони Эдвардс — 32 очка. У «Маверикс» лидерами по очкам стали Кайри Ирвинг (36) и Лука Дончич (33).

«Чикаго» дома уступил «Орландо» — 91:100.

У «Буллс» 26 очков и 5 подборов на счету Зака Лавина. У «Мэджик» 22 очка набрал новичок лиги Пауло Банкеро.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

"Даллас" - «Миннесота» — 121:124 (23:33, 31:32, 28:35, 39:24)

14 февраля. Даллас. «American Airlines Center».

«Чикаго» — «Орландо» — 91:100 (21:25, 23:24, 24:27, 23:24)

14 февраля. Чикаго. «United Center».