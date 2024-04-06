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Сегодня, 06:16

«Даллас» победил «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 108:106.

Форвард «Маверикс» Пи Джей Вашингтон набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

«Даллас» с результатом 47-30 занимает 5-е место в Западной конференции. «Голден Стэйт» идет на 10-й строчке — 42-35.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 108:106 (31:32, 21:22, 27:22, 29:30)

Д: Вашингтон (32), Ирвинг (26), Хардуэй (13).

Г: Карри (28), Томпсон (16), Подземски (14), Пэйтон II (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
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