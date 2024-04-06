«Финикс» обыграл «Миннесоту»

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«Финикс» на своем паркете обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 97:87. «Санс» одержали третью победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хозяев Грэйсон Аллен, набравший 23 очка.

«Миннесота» с результатом 53-24 лидирует в Западной конференции. «Финикс» идет на 6-й строчке — 46-31.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Миннесота» — 97:87 (32:20, 25:21, 20:20, 20:26)

Ф: Аллен (23), Дюрант (22), Бил (14), Букер (13 + 13 передач), Нуркич (11 + 15 подборов).

М: Эдвардс (17), Александер-Уокер (13), Моррис (9), Рид (8 + 11 подборов).