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«Голден Стэйт» проиграл «Далласу», «Филадельфия» победила «Орландо»

06:13
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«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Далласу» со счетом 82:99.

В составе победителей больше всех набрал Лука Дончич — 26 очков. У проигравших самым результативным стал Эндрю Уиггинс (17 очков). У Стефена Карри 14 баллов.

«Голден Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» идет на пятом месте.

В других матчах «Филадельфия» победила «Орландо» (116:106), «Вашингтон» обыграл «Хьюстон» (111:114), а «Сан-Антонио» взял верх над «Бостоном» — 99:97.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Голден Стэйт» — 99:82 (21:21, 29:18, 20:28, 29:15)

Д: Дончич (26), Финнис-Смит (17).

Г: Уиггинс (17), Карри (14).

6 января. Даллас. «American Airlines Center».

«Вашингтон» — «Хьюстон» — 111:114 (26:29, 29:25, 28:32, 28:28)

В: Бил (27), Колдуэлл-Поуп (26).

Х: Вуд (22), Грин (22).

6 января. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Орландо» — «Филадельфия» — 106:116 (33:33, 26:29, 30:26, 17:28)

6 января. Орландо. «Amway Center».

О: Энтони (26), Бамба (19).

Ф: Эмбиид (31), Харрис (22).

«Бостон» — «Сан-Антонио» — 97:99 (30:30, 26:28, 21:22, 20:19)

6 января. Бостон. «TD Garden».

Б: Браун (30), Тейтум (19).

С: Маррей (22), Васселл (17).

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Роман Шишов все материалы автора
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