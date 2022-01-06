«Голден Стэйт» проиграл «Далласу», «Филадельфия» победила «Орландо»
«Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА проиграл «Далласу» со счетом 82:99.
В составе победителей больше всех набрал Лука Дончич — 26 очков. У проигравших самым результативным стал Эндрю Уиггинс (17 очков). У Стефена Карри 14 баллов.
«Голден Стэйт» лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас» идет на пятом месте.
В других матчах «Филадельфия» победила «Орландо» (116:106), «Вашингтон» обыграл «Хьюстон» (111:114), а «Сан-Антонио» взял верх над «Бостоном» — 99:97.
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Голден Стэйт» — 99:82 (21:21, 29:18, 20:28, 29:15)
Д: Дончич (26), Финнис-Смит (17).
Г: Уиггинс (17), Карри (14).
6 января. Даллас. «American Airlines Center».
«Вашингтон» — «Хьюстон» — 111:114 (26:29, 29:25, 28:32, 28:28)
В: Бил (27), Колдуэлл-Поуп (26).
Х: Вуд (22), Грин (22).
6 января. Вашингтон. «Capital One Arena».
«Орландо» — «Филадельфия» — 106:116 (33:33, 26:29, 30:26, 17:28)
6 января. Орландо. «Amway Center».
О: Энтони (26), Бамба (19).
Ф: Эмбиид (31), Харрис (22).
«Бостон» — «Сан-Антонио» — 97:99 (30:30, 26:28, 21:22, 20:19)
6 января. Бостон. «TD Garden».
Б: Браун (30), Тейтум (19).
С: Маррей (22), Васселл (17).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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