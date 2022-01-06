«Шарлотт» дома разгромил «Детройт»
«Шарлотт» обыграл «Детройт» (140:111) в матче регулярного чемпионата НБА.
В составе победителей самым результативным стал Келли Убре. В его активе 32 очка. У «Детройта» 17 очков набрал Трейс Лайс.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Детройт» -140:111 (37:19, 28:32, 35:24, 40:36)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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