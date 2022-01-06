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«Шарлотт» дома разгромил «Детройт»

05:25
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«Шарлотт» обыграл «Детройт» (140:111) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Келли Убре. В его активе 32 очка. У «Детройта» 17 очков набрал Трейс Лайс.

НБА

Регулярный чемпионат

«Шарлотт» — «Детройт» -140:111 (37:19, 28:32, 35:24, 40:36)

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Евгений Петров все материалы автора
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