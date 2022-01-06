«Бруклин» победил «Индиану», Дюрант набрал 39 очков
«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Индиану» со счетом 129:121.
Самым результативным игроком в сегодняшнем матче стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 39 очков.
В составе Бруклина первый матч в сезоне провел защитник Кайри Ирвинг, который был отстранен перед стартом регулярного чемпионата из-за отказа проходить вакцинацию от коронавируса. Он набрал 22 очка.
В составе «Индианы» трипл-дабл оформил Домантас Сабонис (32 очка, 12 подборов, 10 передач). Еще 30 очков у Лэнса Стивенсона.
«Бруклин» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Индиана» — на 13-м месте.
НБА
Регулярный сезон
«Индиана» — «Бруклин» — 121:129 (37:32, 36:28, 28:34, 20:35)
И: Сабонис (32), Стивенсон (30), Сайкс (18).
Б: Дюрант (39), Ирвинг (22), Харден (18).
6 января. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».
Методология
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