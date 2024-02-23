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Сегодня, 06:50

Дабл-дабл Дончича принес «Далласу» победу над «Финиксом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете переиграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:113. Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил дабл-дабл с 41 очком и 11 передачами.

В других встречах «Оклахома» выиграла у «Клипперс» (129:107), «Чикаго» потерпел поражение от «Бостона» (112:129), «Нью-Орлеан» обыграл «Хьюстон» (127:105).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Финикс» — 123:113 (32:33, 28:30, 36:28, 27:22)

Д: Дончич (41 + 11 передач), Ирвинг (29), Вашингтон (12), Хардуэй (12).

Ф: Букер (35), Дюрант (23), Гордон (16).

«Оклахома» — «ЛА Клипперс» — 129:107 (35:33, 26:26, 35:23, 33:25)

О: Гилджес-Александер (31), Дорт (19), Джейлен Уильямс (18), Холмгрен (17 + 10 подборов).

К: Леонард (20), Пауэлл (19), Харден (17), Джордж (14), Зубац (13 + 12 подборов).

«Чикаго» — «Бостон» — 112:129 (23:31, 39:28, 21:37, 29:33)

Ч: Вучевич (22 + 14 подборов), Уайт (20), Дерозан (19), Досунму (14).

Б: Уайт (28), Тейтум (25), Браун (21), Порзингис (14).

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 127:105 (31:27, 32:23, 38:29, 26:26)

Н: Макколлум (28), Уильямсон (27 + 10 передач), Валанчюнас (20 + 14 подборов), Джонс (17).

Х: Томпсон (22), Шенгюн (20), Уитмор (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Финикс Санс
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
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