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Сегодня, 05:32

«Кливленд» дома проиграл «Орландо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:116.

В других встречах «Торонто» победил «Бруклин» (121:93), «Индиана» выиграла у «Детройта» (129:115), «Филадельфия» потерпела поражение от «Нью-Йорка» (96:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Бруклин» — 121:93 (30:21, 29:27, 23:23, 39:22)

Т: Трент (25), Куикли (24), Барнс (18 + 12 подборов), Барретт (12).

Б: Бриджес (21), Томас (19), Уокер (11).

«Индиана» — «Детройт» — 129:115 (42:25, 30:18, 30:45, 27:27)

И: Халибертон (25 + 13 передач), Сиакам (20), Макконнелл (16), Матурин (15), Тернер (13 + 11 подборов).

Д: Каннингем (30), Дюрен (15 + 13 подборов), Айви (14), Фонтеккьо (14).

«Филадельфия» — «Нью-Йорк» — 96:110 (21:32, 25:37, 35:22, 15:19)

Ф: Макси (35), Хилд (14), Убре (14).

Н: Богданович (22), Брансон (21 + 12 передач), Ачиува (18 + 11 подборов), Харт (18 + 12 подборов), Дивинченцо (16).

«Кливленд» — «Орландо» — 109:116 (24:29, 26:25, 32:32, 27:30)

К: Гарлэнд (18 + 10 передач), Аллен (18 + 11 подборов), Струс (18), Окоро (17).

О: М. Вагнер (22), Ф. Вагнер (14), Энтони (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
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БК Бруклин Нетс
БК Детройт Пистонс
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Йорк Никс
БК Орландо Мэджик
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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