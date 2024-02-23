«Денвер» обыграл «Вашингтон». Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» на своем паркете обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:110. «Наггетс» прервали свою неудачную серию из трех поражений. Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — 21 очко, 19 подборов и 15 передач.

В другой встрече «Юта» дома потерпела поражение от «Шарлотт» — 107:115.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Шарлотт» — 107:115 (26:34, 26:22, 38:29, 17:30)

Ю: Маркканен (21), Секстон (17), Джордж (16), Кларксон (15).

Ш: Бриджес (26 + 14 подборов), Г. Уильямс (24), Миллер (16), Мэнн (13).

«Денвер» — «Вашингтон» — 130:110 (38:25, 34:24, 29:34, 29:27)

Д: Портер (22 + 11 подборов), Йокич (21 + 19 подборов + 15 передач), Дж. Мюррэй (18), Гордон (17), К. Браун (12 + 10 подборов).

В: Кузма (31 + 13 подборов), Пул (18), Джонс (13 + 14 передач), Кисперт (12).