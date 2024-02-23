Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 07:34

«Денвер» обыграл «Вашингтон». Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Денвер» на своем паркете обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 130:110. «Наггетс» прервали свою неудачную серию из трех поражений. Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — 21 очко, 19 подборов и 15 передач.

В другой встрече «Юта» дома потерпела поражение от «Шарлотт» — 107:115.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Шарлотт» — 107:115 (26:34, 26:22, 38:29, 17:30)

Ю: Маркканен (21), Секстон (17), Джордж (16), Кларксон (15).

Ш: Бриджес (26 + 14 подборов), Г. Уильямс (24), Миллер (16), Мэнн (13).

«Денвер» — «Вашингтон» — 130:110 (38:25, 34:24, 29:34, 29:27)

Д: Портер (22 + 11 подборов), Йокич (21 + 19 подборов + 15 передач), Дж. Мюррэй (18), Гордон (17), К. Браун (12 + 10 подборов).

В: Кузма (31 + 13 подборов), Пул (18), Джонс (13 + 14 передач), Кисперт (12).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Денвер Наггетс
БК Шарлотт Хорнетс
БК Юта Джаз
0
Читайте также
Турнир PFL vs Bellator: Champs состоится 24 февраля
Игрок московского «Динамо» подал заявление в полицию на экс-волейболиста «Кузбасса» из-за долга
Певец Сергей Лазарев купил «диско-бабушке» из Сыктывкара квартиру
Комиссия без перевода: три крупнейших банка КНР перестали принимать платежи из РФ
Украинцы свезли сгоревшую сельхозтехнику к польской границе в знак протеста
В США ящерица выбралась из клетки и убила хозяина
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дабл-дабл Дончича принес «Далласу» победу над «Финиксом»

«Голден Стэйт» обыграл «Лейкерс», Карри набрал 32 очка
Новости
RSS RSS
Все новости