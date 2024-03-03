Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» обыграть «Филадельфию»

«Даллас» дома проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:120.

Трипл-дабл за хозяев оформил Лука Дончич. Словенец набрал 38 очков, 11 подборов и 10 голевых передач.

«Даллас» после 61 матча занимает восьмое место в Западной конференции НБА. «Филадельфия» идет пятой на «Востоке» после 60 игр.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Филадельфия» — 116:120 (22:32, 29:24, 25:34, 34:25)

Д: Дончич (38 + 11 подборов + 10 передач), Ирвинг (28), Джонс (21)

Ф: Харрис (28), Макси (24), Убре (21)