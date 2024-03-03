Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 23:40

Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» обыграть «Филадельфию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Даллас» дома проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:120.

Трипл-дабл за хозяев оформил Лука Дончич. Словенец набрал 38 очков, 11 подборов и 10 голевых передач.

«Даллас» после 61 матча занимает восьмое место в Западной конференции НБА. «Филадельфия» идет пятой на «Востоке» после 60 игр.

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Филадельфия» — 116:120 (22:32, 29:24, 25:34, 34:25)

Д: Дончич (38 + 11 подборов + 10 передач), Ирвинг (28), Джонс (21)

Ф: Харрис (28), Макси (24), Убре (21)

Источник: Таблица НБА
БК Даллас Маверикс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Лука Дончич
0
Читайте также
«Зенит» возобновит сезон матчем со «Спартаком» в Санкт-Петербурге
Теннисисты поддержали Рублева после дисквалификации в Дубае
FPV-дрон «Упырь» уничтожил танк Abrams на авдеевском направлении
WP назвала отступление из Авдеевки сокрушительным поражением ВСУ
Президент Латвии заявил Илону Маску о долге НАТО защищать мир от России
Двойное назначение: как изменились границы военных округов
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Хьюстон» обыграл «Финикс», Грин набрал 34 очка
Новости
RSS RSS
Все новости