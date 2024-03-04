«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 52 очка
«Бостон» дома разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:88.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джейлен Браун, набравший 29 очков.
В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях победили «Миннесоту» (
НБА
Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Голден Стэйт» — 140:88 (44:22, 38:16, 33:24, 25:26)
Б: Браун (29), Тэйтум (27), Притчард (19)
Г: Киньонес (17), Муди (11), Робинсон (10)
«Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 88:89 (30:18, 16:31, 22:18, 20:22)
М: Эдвардс (27), Таунс (18), Гобер (12 + 16 подборов)
Л: Леонард (32), Пауэлл (24), Джордж (15)
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