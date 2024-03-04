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«Бостон» разгромил «Голден Стэйт» с разницей в 52 очка

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Бостон» дома разгромил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:88.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Джейлен Браун, набравший 29 очков.

В параллельном матче «Лос-Анджелес Клипперс» в гостях победили «Миннесоту» (

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Голден Стэйт» — 140:88 (44:22, 38:16, 33:24, 25:26)

Б: Браун (29), Тэйтум (27), Притчард (19)

Г: Киньонес (17), Муди (11), Робинсон (10)

«Миннесота» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 88:89 (30:18, 16:31, 22:18, 20:22)

М: Эдвардс (27), Таунс (18), Гобер (12 + 16 подборов)

Л: Леонард (32), Пауэлл (24), Джордж (15)

БК Бостон Селтикс
БК Голден Стэйт Уорриорз
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