«Хьюстон» обыграл «Финикс», Грин набрал 34 очка
«Хьюстон» на выезде обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:109.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джален Грин, набравший 34 очка.
«Хьюстон» прервал серию из трех поражений подряд.
НБА
Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Хьюстон» — 109:118 (19:38, 25:16, 35:35, 30:29)
Ф: Дюрант (30), Букер (24), О'Нил (20 + 11 подборов)
Х: Грин (34), Ванвлит (24), Шенгюн (21 + 10 подборов)
3 марта. Финикс. «Footprint Center».
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