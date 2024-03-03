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Сегодня, 07:47

«Хьюстон» обыграл «Финикс», Грин набрал 34 очка

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Хьюстон» на выезде обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 118:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джален Грин, набравший 34 очка.

«Хьюстон» прервал серию из трех поражений подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Хьюстон» — 109:118 (19:38, 25:16, 35:35, 30:29)

Ф: Дюрант (30), Букер (24), О'Нил (20 + 11 подборов)

Х: Грин (34), Ванвлит (24), Шенгюн (21 + 10 подборов)

3 марта. Финикс. «Footprint Center».

БК Финикс Санс
БК Хьюстон Рокетс
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