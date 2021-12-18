«Чикаго» возобновил тренировки после вспышки коронавируса в команде
НБА разрешила «Чикаго» возобновить тренировки после вспышки коронавируса в команде, сообщает ESPN.
«Буллз» не тренировались с 11 декабря, после того, как на карантин отправились 10 баскетболистов команды. После этого были перенесены два матча с участием «Чикаго». Из карантина вернулись защитники Коби Уайт, Джавонте Грин и Демар Дерозан.
Ожидается, что команда сможет сыграть против «Лейкерс» в понедельник, 20 декабря.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32892193/chicago-bulls-cleared-return-practice-following-covid-19-outbreak
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