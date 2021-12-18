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«Чикаго» возобновил тренировки после вспышки коронавируса в команде

07:58
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НБА разрешила «Чикаго» возобновить тренировки после вспышки коронавируса в команде, сообщает ESPN.

«Буллз» не тренировались с 11 декабря, после того, как на карантин отправились 10 баскетболистов команды. После этого были перенесены два матча с участием «Чикаго». Из карантина вернулись защитники Коби Уайт, Джавонте Грин и Демар Дерозан.

Ожидается, что команда сможет сыграть против «Лейкерс» в понедельник, 20 декабря.

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/32892193/chicago-bulls-cleared-return-practice-following-covid-19-outbreak

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Иван Торопцев все материалы автора
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