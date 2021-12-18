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43 очка Лилларда помогли «Портленду» прервать серию из 7 поражений подряд

08:58
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«Портленд» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:116.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блейзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 43 очка. «Портленд» прервал серию из 7 поражений подряд.

В параллельном матче «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» — 92:110. Отметим, что самым результативным игроком команды из Лос-Анджелеса стал защитник Айзея Томас, который сыграл в НБА впервые с апреля нынешнего года. Ранее 32-летний американец подписал 10-дневный контракт с «Лейкерс».

НБА

Регулярный сезон

«Портленд» — «Шарлотт» — 125:116 (41:24, 40:31, 22:31, 22:30)

П: Лиллард (43), Маклемор (28), Пауэлл (14)

Ш: Болл (27), Убре (18), Вашингтон (16)

18 декабря. Портленд. «Moda Center».

«Миннесота» — «Лейкерс» — 110:92 (23:16, 31:29, 31:20, 25:27)

Мин: Таунс (28 + 10 подборов), Бизли, Расселл (оба — 17)

Л: Томас (19), Джеймс (18 + 10 подборов), Уэстбрук (14)

18 декабря. Миннеаполис. «Target Center».

«Сакраменто» — «Мемфис» — 105:124 (31:29, 25:29, 19:33, 30:33)

С: Хэлибертон (21 + 10 передач), Барнс (20), Мету (18 + 11 подборов)

Мем: Бэйн (24), Брукс (23), Джексон (21)

18 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».

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Иван Торопцев все материалы автора
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