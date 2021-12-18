43 очка Лилларда помогли «Портленду» прервать серию из 7 поражений подряд
«Портленд» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:116.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Трэйл Блейзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 43 очка. «Портленд» прервал серию из 7 поражений подряд.
В параллельном матче «Лейкерс» проиграли «Миннесоте» — 92:110. Отметим, что самым результативным игроком команды из Лос-Анджелеса стал защитник Айзея Томас, который сыграл в НБА впервые с апреля нынешнего года. Ранее 32-летний американец подписал 10-дневный контракт с «Лейкерс».
НБА
Регулярный сезон
«Портленд» — «Шарлотт» — 125:116 (41:24, 40:31, 22:31, 22:30)
П: Лиллард (43), Маклемор (28), Пауэлл (14)
Ш: Болл (27), Убре (18), Вашингтон (16)
18 декабря. Портленд. «Moda Center».
«Миннесота» — «Лейкерс» — 110:92 (23:16, 31:29, 31:20, 25:27)
Мин: Таунс (28 + 10 подборов), Бизли, Расселл (оба — 17)
Л: Томас (19), Джеймс (18 + 10 подборов), Уэстбрук (14)
18 декабря. Миннеаполис. «Target Center».
«Сакраменто» — «Мемфис» — 105:124 (31:29, 25:29, 19:33, 30:33)
С: Хэлибертон (21 + 10 передач), Барнс (20), Мету (18 + 11 подборов)
Мем: Бэйн (24), Брукс (23), Джексон (21)
18 декабря. Сакраменто. «Golden 1 Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю