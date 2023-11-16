«Финикс» переиграл «Миннесота». Дюрант набрал 31 очко

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«Финикс» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 133:115. «Тимбервулвз» потерпели первое поражение после 7 побед подряд.

Форвард Кевин Дюрант и атакующий защитник Дэвин Букер стали самыми результативными игроками встречи — по 31 очку.

«Миннесота» с результатом 8-3 идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Санс» занимают 9-е место — 5-6.

НБА

Регулярный чемпионат

«Финикс» — «Миннесота» — 133:115 (35:29, 41:25, 34:28, 23:33)

Ф: Букер (31), Дюрант (31), Гордон (15), Аллен (14).

М: Таунс (25 + 7 подборов), Конли (14), Эдвардс (13), Макдэниэлс (13), Рид (13).