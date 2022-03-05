«Филадельфия» обыграла «Кливленд», «Вашингтон» проиграл «Атланте»

«Филадельфия» переиграла «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119. В других встречах «Вашингтон» проиграл «Атланте» (114:117), «Детройт» выиграл у «Индианы» (111:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Атланта» — 114:117 (25:33, 34:35, 25:25, 30:24)

В: Колдуэлл-Поуп (28), Кузма (22 + 11 передач), Хатимура (19).

А: Хантер (26), Янг (25), Богданович (17), Капела (12 + 12 подборов).

«Детройт» — «Индиана» — 111:106 (39:32, 26:30, 24:26, 22:18)

Д: Бей (25), Каннингем (20), Бэгли (18).

И: Брогдон (26), Хилд (16), Вашингтон (16).

«Филадельфия» — «Кливленд» — 125:119 (30:43, 33:28, 34:28, 28:20)

Ф: Макси (33), Харден (25 + 10 передач), Эмбиид (22).

К: Гарлэнд (26 + 19 передач), Окоро (22), Аллен (20), Осман (20).