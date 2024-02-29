«Чикаго» во втором овертайме обыграл «Кливленд»

«Чикаго» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:123 2ОТ. Форварды «Буллз» Никола Вучевич и Демар Дерозан оформили дабл-даблы.

В другой встрече «Миннесота» на своем паркете выиграла у «Мемфиса» — 110:101.

НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Мемфис» — 110:101 (24:26, 26:27, 38:32, 22:16)

Мин: Эдвардс (34), Рид (19), Таунс (13 + 11 подборов), Макдэниэлс (12), Александер-Уокер (12).

Мем: Джарен Джексон (33 + 13 подборов), З. Уильямс (16), Джексон (14).

«Чикаго» — «Кливленд» — 132:123 2ОТ (23:32, 29:21, 26:28, 25:22, 12:12, 17:8)

Ч: Дерозан (35 + 11 подборов), Вучевич (24 + 13 подборов), Досунму (21), Драммонд (17 + 25 подборов), Уайт (14).

К: Э. Мобли (25 + 13 подборов), Гарлэнд (23), Митчелл (19), Леверт (14 + 14 передач).