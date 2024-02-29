Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Скраменто»

«Денвер» выиграл у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:96. «Наггетс» одержали четвертую победу подряд.

Разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй стал самым результативным игроком, набрав 34 очка. Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — 14 очков, 15 подборов и 11 передач.

«Денвер» с результатом 40-19 идет на 3-м месте в западной конференции. «Сакраменто» располагается на 8-й строчке — 33-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сакраменто» — 117:96 (28:35, 37:20, 35:17, 17:24)

Д: Дж. Мюррэй (34), Колдуэлл-Поуп (16), Гордон (15), Йокич (14 + 15 подборов + 11 передач), Портер (14).

С: Мюррэй (21), Дуарте (18), Монк (14), Сабонис (13).