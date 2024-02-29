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Сегодня, 07:23

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Скраменто»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Никола Йокич.
Фото USA Today Sports

«Денвер» выиграл у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:96. «Наггетс» одержали четвертую победу подряд.

Разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй стал самым результативным игроком, набрав 34 очка. Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — 14 очков, 15 подборов и 11 передач.

«Денвер» с результатом 40-19 идет на 3-м месте в западной конференции. «Сакраменто» располагается на 8-й строчке — 33-25.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Сакраменто» — 117:96 (28:35, 37:20, 35:17, 17:24)

Д: Дж. Мюррэй (34), Колдуэлл-Поуп (16), Гордон (15), Йокич (14 + 15 подборов + 11 передач), Портер (14).

С: Мюррэй (21), Дуарте (18), Монк (14), Сабонис (13).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Сакраменто Кингз
Никола Йокич
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