«Даллас» на выезде обыграл «Торонто». Дончич оформил трипл-дабл
«Торонто» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:136. «Маверикс» прервали трехматчевую победную серию «Рэпторз».
Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл: 30 очков, 11 подборов и 16 передач.
В другой встрече «Индиана» выиграла у «Нью-Орлеана» — 123:114.
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 123:114 (40:24, 24:29, 32:33, 27:28)
И: Сиакам (24 + 10 подборов), Халибертон (17 + 13 передач), Матурин (16), Топпин (16).
Н: Ингрэм (30), Макколлум (23), Уильямсон (23), Джонс (14).
«Торонто» — «Даллас» — 125:136 (34:36, 33:30, 25:40, 33:30)
Т: Куикли (28), Барретт (26), Барнс (19 + 11 подборов ), Пелтль (16).
Д: Дончич (30 + 11 подборов + 16 передач), Ирвинг (29), Вашингтон (23), Хардуэй (16).