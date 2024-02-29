«Даллас» на выезде обыграл «Торонто». Дончич оформил трипл-дабл

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«Торонто» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:136. «Маверикс» прервали трехматчевую победную серию «Рэпторз».

Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл: 30 очков, 11 подборов и 16 передач.

В другой встрече «Индиана» выиграла у «Нью-Орлеана» — 123:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 123:114 (40:24, 24:29, 32:33, 27:28)

И: Сиакам (24 + 10 подборов), Халибертон (17 + 13 передач), Матурин (16), Топпин (16).

Н: Ингрэм (30), Макколлум (23), Уильямсон (23), Джонс (14).

«Торонто» — «Даллас» — 125:136 (34:36, 33:30, 25:40, 33:30)

Т: Куикли (28), Барретт (26), Барнс (19 + 11 подборов ), Пелтль (16).

Д: Дончич (30 + 11 подборов + 16 передач), Ирвинг (29), Вашингтон (23), Хардуэй (16).