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Сегодня, 06:16

«Даллас» на выезде обыграл «Торонто». Дончич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лука Дончич (слева).
Фото USA Today Sports

«Торонто» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:136. «Маверикс» прервали трехматчевую победную серию «Рэпторз».

Самым результативным игроком встречи стал Лука Дончич, который оформил трипл-дабл: 30 очков, 11 подборов и 16 передач.

В другой встрече «Индиана» выиграла у «Нью-Орлеана» — 123:114.

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Нью-Орлеан» — 123:114 (40:24, 24:29, 32:33, 27:28)

И: Сиакам (24 + 10 подборов), Халибертон (17 + 13 передач), Матурин (16), Топпин (16).

Н: Ингрэм (30), Макколлум (23), Уильямсон (23), Джонс (14).

«Торонто» — «Даллас» — 125:136 (34:36, 33:30, 25:40, 33:30)

Т: Куикли (28), Барретт (26), Барнс (19 + 11 подборов ), Пелтль (16).

Д: Дончич (30 + 11 подборов + 16 передач), Ирвинг (29), Вашингтон (23), Хардуэй (16).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Индиана Пэйсерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Торонто Рэпторз
Лука Дончич
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