«Оклахома» победила «Мемфис», «Чикаго» обыграл «Хьюстон»
«Оклахома» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победила «Мемфис» со счетом 102:99.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Гриззлис» Десмонд Бэйн, набравший 25 очков.
«Мемфис» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Оклахома» — 13-я.
В другом матче «Чикаго» на своей площадке обыграл «Хьюстон» со счетом 133:118. Больше всех набрал форвард «Буллз» Демар Дерозан (26 очков).
«Чикаго» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Хьюстон» — 15-й на Западе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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