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«Оклахома» победила «Мемфис», «Чикаго» обыграл «Хьюстон»

06:35
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«Оклахома» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА победила «Мемфис» со счетом 102:99.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Гриззлис» Десмонд Бэйн, набравший 25 очков.

«Мемфис» занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Оклахома» — 13-я.

В другом матче «Чикаго» на своей площадке обыграл «Хьюстон» со счетом 133:118. Больше всех набрал форвард «Буллз» Демар Дерозан (26 очков).

«Чикаго» занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Хьюстон» — 15-й на Западе.

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Роман Шишов все материалы автора
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