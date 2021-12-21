«Юта» победила «Шарлотт»
«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победила «Шарлотт» со счетом 112:102.
Самыми результативными игроками встречи стали Боян Богданович и Руди Гобер, набравшие по 23 очка.
«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Шарлотт» идет на восьмом месте на «Востоке».
НБА
Регулярный сезон
«Юта» — «Шарлотт» — 112:102 (35:16, 19:25, 26:27, 32:34)
21 декабря. Солт-Лейк-Сити. Vivint Arena.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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