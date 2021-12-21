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«Юта» победила «Шарлотт»

07:21
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«Юта» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победила «Шарлотт» со счетом 112:102.

Самыми результативными игроками встречи стали Боян Богданович и Руди Гобер, набравшие по 23 очка.

«Юта» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Шарлотт» идет на восьмом месте на «Востоке».

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Шарлотт» — 112:102 (35:16, 19:25, 26:27, 32:34)

21 декабря. Солт-Лейк-Сити. Vivint Arena.

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Роман Шишов все материалы автора
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