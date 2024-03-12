Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» победить «Чикаго»

«Даллас» на выезде победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:92.

Самым результативным баскетболистом встречи стал разыгрывающий гостей Лука Дончич. Словенец сделал трипл-дабл: у него 27 очков, 12 подборов и 14 передач.

В параллельном матче «Голден Стэйт» в гостях обыграл «Сан-Антонио» (112:102).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Даллас» — 92:127 (16:44, 26:18, 22:36, 28:29)

Ч: Битим (17), Вучевич, Дерозан (оба — 13)

Д: Дончич (27 + 12 подборов + 14 передач), Лайвли (22), Гэффорд (20)

«Сан-Антонио» — «Голден Стэйт» — 102:112 (37:29, 23:29, 18:32, 24:22)

С: Вембаньяма (27 + 14 подборов), Васселл (17), Джонсон (16)

Г: Куминга (22), Томпсон (21), Пол (19)