«Денвер» обыграл «Торонто», Йокич сделал трипл-дабл

«Денвер» дома победил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:119.

Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Никола Йокич, который сделал трипл-дабл: у серба 35 очков, 17 подборов и 12 передач.

«Денвер» занимает второе место в таблице Западной конференции НБА, «Торонто» идет на 12-й строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Торонто» — 125:119 (32:34, 19:34, 42:30, 32:21)

Д: Йокич (35 + 17 подборов + 12 передач), Мюррэй (26 + 12 передач), Гордон, Портер (оба — 19)

Т: Барретт (26), Олиник (24), Дик (17)