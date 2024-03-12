«Финикс» обыграл «Кливленд», Дюрант набрал 37 очков
«Финикс» на выезде обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:111.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 37 очков.
«Финикс» занимает шестое место в таблице Западной конференции НБА, «Кливленд» идет на третьей строчке «Востока».
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Финикс» — 111:117 (41:32, 29:31, 21:34, 20:20)
К: Гарленд (30), Леверт (17 + 11 передач), Аллен (15 + 10 подборов)
Ф: Дюрант (37), Букер (27), Бил (24)
Новости