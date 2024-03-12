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Сегодня, 04:56

«Финикс» обыграл «Кливленд», Дюрант набрал 37 очков

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Финикс» на выезде обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:111.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Кевин Дюрант, набравший 37 очков.

«Финикс» занимает шестое место в таблице Западной конференции НБА, «Кливленд» идет на третьей строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Финикс» — 111:117 (41:32, 29:31, 21:34, 20:20)

К: Гарленд (30), Леверт (17 + 11 передач), Аллен (15 + 10 подборов)

Ф: Дюрант (37), Букер (27), Бил (24)

БК Кливленд Кавальерс
БК Финикс Санс
Кевин Дюрант
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