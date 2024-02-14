Чемпиона НБА арестовали за нападение на бывшую девушку

Бывшего баскетболиста «Денвера» и «Миннесоты» Брина Форбса арестовали за нападение на бывшую девушку, сообщает журналистка News 4 Марайя Медина.

По информации источника, во вторник был выписан ордер на арест 30-летнего американца. Согласно опубликованным материалам суда, баскетболист ворвался в дом к своей бывшей партнерше и ударил ее по голове, после чего пытался удушить. Жертве удалось сбежать и вызвать на помощь. У пары есть 2 общих ребенка.

В 2021 году Форбс стал чемпионом НБА, выступая за «Милуоки». Последним клубом для 30-летнего атакующего защитника является «Миннесота». В сезоне-2022/23 баскетболист в среднем набирал 3,6 очка за игру.