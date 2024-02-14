«Бостон» обыграл «Бруклин». Тейтум оформил дабл-дабл

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:118. «Селтикс» одержали пятую победу подряд и продолжают лидировать в Восточной конференции.

Форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл — 41 очко и 14 подборов.

В других встречах «Оклахома-Сити» на выезде переиграла «Орландо» (127:113), а «Милуоки» потерпел поражение от «Майами» (97:123).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Бостон» — 110:118 (30:36, 27:36, 25:26, 28:20)

Бр: Бриджес (27), Томас (26), Уокер (15).

Бос: Тейтум (41 + 14 подборов), Браун (19), Уайт (16), Хорфорд (16), Холидэй (14 + 12 передач).

«Орландо» — «Оклахома-Сити» — 113:127 (32:31, 20:29, 30:32, 31:35)

О: Банкеро (23 + 10 передач), Картер (22), Саггс (17), Ф. Вагнер (15).

ОС: Джейлен Уильямс (33), Гилджес-Александер (32), Холмгрен (13).

«Милуоки» — «Майами» — 97:123 (28:40, 24:29, 24:29, 21:25)

Мил: Я. Адетокумбо (23 + 11), Лиллард (16), Бизли (16), Портис (16).

М: Йович (24), Д. Робинсон (23), Лав (19), Хирро (19), Адебайо (16 + 12 подборов + 11 передач).