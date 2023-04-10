Центровой «Миннесоты» Руди Гобер отстранен на один матч за стычку с одноклубником

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер отстранен на один матч за стычку с одноклубником Кайлом Андерсоном.

Инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» (113:108). Во время тайм-аута между игроками произошел спор, после чего Гобер нанес удар в грудь Андерсону. Баскетболистов развели в разные стороны. После произошедшего Гобера отправили домой. Позднее центровой принес извинения за свое поведение.

«Гобер будет отбывать одноматчевую дисквалификацию и, как ожидается, вернется в строй, если «волки» уступят «озерникам» и сыграют еще один матч в плей-ин, или выйдут в плей-офф Западной конференции», — сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

Во вторник, 11 апреля, «Миннесота» сыграет с «Лейкерс» в матче за право выхода в плей-офф НБА.