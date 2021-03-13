«Лейкерс» обыграли «Индиану», «Хьюстон» уступил «Юте»
08:58
«Лейкерс» обыграли «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:100.
Команда из Лос-Анджелеса прервала серию из двух поражений подряд.
В параллельной встрече «Юта» разгромила «Хьюстон» — 114:99.
НБА
Регулярный сезон
«Лейкерс» — «Индиана» — 105:100 (20:28, 26:26, 25:25, 34:21)
Л: Кузма (24+13 подборов), Джеймс (18+10 передач), Харрелл (17)
И: Брогдон (29), Сабонис (20+14 подборов), Макдермотт (13)
«Юта» — «Хьюстон» — 114:99 (36:27, 29:21, 27:31, 22:20)
Ю: Митчелл (28), Конли (20), Богданович, Кларксон (оба — 15)
Х: Портер (27), Мартин (15+10 подборов), Браун (15)
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