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8 октября, 08:17

Центровой «Денвера» Йокич избежал серьезной травмы запястья

Руслан Минаев
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Центровой «Денвера» Никола Йокич избежал серьезной травмы руки, сообщает Bleacher Report. У 27-летнего серба диагностировано растяжение связок правого запястья.

«Никола провел хороший день. С запястьем получше, теперь он может делать больше движений, функционал расширился. Мы вернемся с выезда и определимся с планом действий.

Пока не скажу, может ли он тренироваться и пропустит ли другие предсезонные матчи. Решение об участии в игре с «Финиксом» будем принимать уже в понедельник», — сказал главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун.

Йокич в первом предсезонном матче против «Оклахомы» (101:112) провел на площадке 15 минут, в которых набрал 2 очка, сделал 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.

БК Денвер Наггетс
Никола Йокич
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